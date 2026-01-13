Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ve davası Adana'da görülen polis memuru ile yanındaki eşine 26 yıl 3'er ay, uyuşturucu ticaretine karıştığı öne sürülen savcıya ise 6 yıl hapis cezası verildi.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 15:33, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 15:33
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 29 Ekim 2021'de Ereğli yolunda, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A.'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Daha önce Adana Narkotikte çalıştığı öğrenilen ve kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan şüpheli, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.'ye otomobil ile çarpıp kaçtıktan sonra yakalandı. Yakalanma sırasında çıkan arbedede iki polis memuru da yaralandı. Şüpheli ve yanındaki eşi N.A. gözaltına alındı. Şüphelinin takip sırasında attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Koca tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmada savcı da tutuklandı

Polis ekipleri, şüphelinin polis memuru olmasından dolayı konuyu derinlemesine araştırınca Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı O.Y.'nin uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan 3 ayrı operasyonda 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonlardan sonra savcı görevinden uzaklaştırıldı. O dönem 10'u tutuklu 21 kişi için haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 19 yılla 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Polis 26 yıl savcı 6 yıl hapis cezası aldı

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 kişinin yargılandığı dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme heyeti 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanan savcıya takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Adana'da 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan ve dava sürecinde mesleğinden ihraç edilen Cumhur A. ve eşi N.A.'ya ise 31 yıl 6'şar ay hapis cezası istenmesine rağmen mahkeme heyeti, takdir indirimi kullanarak 26 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Mahkemede yargılanan diğer sanıklardan 11'ine ise 12 yıl 2 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verildi.

