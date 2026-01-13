Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiyespor - Galatasaray maçının oynandığı Fethiye İlçe Stadı'nın zemini mücadele öncesinde ve esnasında tartışma konusu olurken, konuk sarı-kırmızılı ekip stattaki imkansızlık nedeniyle spor salonunu soyunma odası olarak kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'a kupa eşleşmesi için Fethiye İlçe Stadı'nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi'nin spor salonu tahsis edildi. Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı. Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi'ndeki giriş holünde yapıldı. Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor - Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı.