Yaşam

100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saatlerce beklediler

Bursa'da yeni açılışı yapılan bir mağazının uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. Yüz liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 09:40, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 10:51
100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saatlerce beklediler

Açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

