Bu yıl 98. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı

Sunuculuğunu 2024 yapımı "The Color Purple" müzikaliyle Oscar'a aday gösterilen Danielle Brooks ve "Top Gun: Maverick" filmiyle tanınan Lewis Pullman'ın yaptığı törende, 2026 adayları açıklandı.

Bu yıl 15 Mart'ta 98. kez yapılacak törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien üstlenecek.

Buna göre, bu yıl "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorisinde "Sentimental Value" filminden Elle Fanning ve Inga Ibsdotter Lilleaas, "Weapons" filminden Amy Madigan, "Sinners" filminden Wunmi Mosaku ve "One Battle After Another" filminden Teyana Taylor aday gösterildi.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde, "One Battle After Another" filminden Benicio Del Toro, "Frankenstein" filminden Jacob Elordi, "Sinners" filminden Delroy Lindo, "One Battle After Another" filminden "Sean Penn" ve "Sentimental Value" filminden Stellan Skarsgard yarışıyor.

"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine, Brezilya'dan "The Secret Agent", Fransa'dan "It Was Just an Accident", Norveç'ten "Sentimental Value", İspanya'dan "Sirat" ve Tunus'tan "The Voice of Hind Rajab" aday gösterildi.

"En İyi Film" kategorisinde, "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" ve "Train Dreams" yarışıyor.

"En İyi Yönetmen" dalında "One Battle After Another" filmiyle Paul Thomas Anderson, "Sinners" filmiyle Ryan Coogler, "Marty Supreme" filmiyle Josh Safdie, "Sentimental Value" filmiyle Joachim Trier ve "Hamnet" filmiyle Chloe Zhao aday gösterildi.

"En İyi Erkek Oyuncu Adayları" kategorisinde, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura, "En İyi Kadın Oyuncu Adayları" kategorisinde Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone bulunuyor.

"En İyi Makyaj ve Saç Stili" kategorisinde "Frankenstein", "Kokuho", "Sinners", "The Smashing Machine" ve "The Ugly Stepsister" filmleri, "En İyi Özgün Müzik" kategorisinde "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "One Battle After Another" ve "Sinners" filmleri yarışıyor.

"En İyi Kısa Film" kategorisinde adaylar arasında "Butcher's Stain", "A Friend of Dorothy", "Jane Austen's Period of Drama", "The Singers" ve "Two People Exchanging Saliva" filmleri bulunuyor.

"En İyi Kısa Animasyon Filmi" dalında da "Butterfly", "Forevergreen", "The Girl Who Cried Pearls", "Retirement Plan" ve "The Three Sisters" filmleri, "En İyi Animasyon" dalında "Arco", "Elio", "Kpop Demon Hunters", "Little Amelie or The Character of Rain" ve "Zootopia 2" filmleri yarışacak.

"En İyi Özgün Beste" kategorisinde, "Diane Warren: Relentless", "Kpop Demon Hunters", "Sinners", "Viva Verdi!" ve "Train Dreams" filmleri aday olarak yer alıyor.

"En İyi Belgesel" dalında adaylar arasında "The Alabama Solution", "Come See Me in The Good Light", "Cutting Through Rocks", "Mr. Nobody Against Putin" ve "The Perfect Neighbor" belgeselleri bulunuyor.

"En İyi Özgün Senaryo" kategorisinde "Blue Moon", "It Was Just An Accident", "Marty Supreme", "Sentimental Value" ve "Sinners" filmleri yer alırken, "En İyi Uyarlama Senaryo" kategorisinde "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "One Battle After Another" ve" Train Dreams" filmleri yarışıyor.

"En İyi Film Kurgusu" dalında "F1", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sentimental Value" ve "Sinners" filmleri adaylar arasında yer alıyor.

"En İyi Görsel Efekt" kategorisinde "Avatar: Fire and Ash", "F1", "Jurassic World Rebith", "The Lost Bus" ve "Sinners" filmleri, "En İyi Sinematografi" dalında "Frankenstein", "Marty Supreme", One Battle After Another", "Sinners" ve "Train Dreams" filmleri yarışıyor.

"En İyi Prodüksiyon Tasarımı" kategorisinde "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" ve "Sinners" filmleri bulunuyor.

"En İyi Ses Kurgusu" kategorisinde "F1", "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners" ve "Sirat" filmleri yarışıyor.

"En İyi Kostüm Dizaynı" dalında, "Avatar: Fire and Ash", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" ve "Sinners" filmleri yer alıyor.

"En İyi Oyuncu Seçimi" dalında da "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another"," The Secret Agent" ve "Sinners" filmleri yarışıyor.

"Sinners" filmi, 16 adaylık alarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen filmi oldu.