Mehmet Şanal: Şampiyonlar Ligi Gibi Yönetimimiz Var!

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Çankaya'da düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Kulübün öncelikli hedeflerinden transferdeki son duruma kadar birçok başlıkta samimi açıklamalarda bulunan Şanal, camiaya umut dolu mesajlar verdi.

"Hedef Önce İlk 10, Sonra Avrupa"

Altyapıyı güçlendirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Şanal, doğru bir mali planlama ile ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini ifade etti:

"Doğru bir maaş skalasıyla ligde ilk 10'da kalmayı hedefliyoruz. Gençlerbirliği her zaman vizyoner bir kulüp olmuştur. Önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'ya gideceğimize ve bayrağımızı orada dalgalandıracağımıza eminim."

Yaklaşan Antalyaspor mücadelesine de değinen Şanal, galibiyetin önemine vurgu yaparak tüm yönetimin tam kadro maça çıkarma yapacağını belirtti.

"30 Bin Çalışanlı Dev Bir Yönetim Gücü"

Başkan Arda Çakmak'ın kurduğu yönetim kurulunu "Şampiyonlar Ligi" kadrosuna benzeten Şanal, bu yapının mali disiplin açısından büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi: "Yönetimimizdeki isimlerin toplam çalışan sayısı 30 bine yakın. Bu sadece maddiyatla değil, kulüp kültürünü bilen tecrübeli isimlerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir güç. Bu sinerjinin kulübümüzü mali açıdan çok daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum."

Transferde Son Durum: Zuzek ve Onyekuru Bilmecesi

Transfer gündemine dair merak edilen soruları da yanıtlayan Mehmet Şanal, Zan Zuzek konusunun kapandığını duyurdu. Sloven futbolcunun Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşamadığını belirten Şanal, oyuncunun takımda kaldığını işaret etti.

Son günlerde adı Konyaspor ile anılan yıldız oyuncu Henry Onyekuru hakkında ise net bir duruş sergiledi: "Onyekuru'nun antrenman performansı son birkaç gündür çok iyi. Biz onun takımda kalmasını istiyoruz. Onyekuru isminin Gençlerbirliği ile bütünleşmesi, kulübümüzün marka değerine büyük katkı sağlayacaktır."

Atletico Madrid İddialarına Yanıt

Gençlerbirliği altyapısındaki üç futbolcunun İspanyol devi Atletico Madrid tarafından izlendiği yönündeki haberlere de açıklık getiren Şanal, kulübe ulaşan resmi bir teklif veya mail olmadığını belirterek, taraftarları sadece resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmeye davet etti.