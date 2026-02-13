İstifa Eden Öğretmen Nasıl Emekli Olabilir? Tekrar Göreve Dönebilir Mi?

Soru ; Değerli arkadaşlar, 08.10.1969 doğumlu. Öğretmenliğe başlama tarihi: 30.03.1998. 8 ay askerlik borçlanması yapmadım. 2017 Kasım- 2018 Kasım ücretsiz izin kullandım. Bu süreyi de borçlanma yapmadım. 2018/ Kasım ayı istifa ettim. 6840 işgünüm var - Emekli sandığında. 61 yaşından önce emekli olma ihtimalim var mı? Veya göreve nasıl geri dönebilirim?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmış olanlar için de herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yine erkek memurlar için 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, memurluk hizmetleri ile borçlanılan süreler dahil) aranır.

Yine, kadın ve erkek memur ayrımı olmaksızın 15 tam hizmet yılı + 61 yaşın dolumu halinde de kısmi emeklilik olarak emeklilik kazanımları sağlanır.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Ancak, belirttiğimiz gibi memurluktan istifa ettikten sonra işçi veya esnaf statüsünde çalışma düşüncesinde olanların dikkat etmesi gereken en önemli konu istifa sonrası çalışmaların 1259 günden fazla olmaması, şayet fazla olursa memur statüsünden emekli olabilmek için tekrar 1260 gün ve daha fazla memur statüsünde görev yapılması gerektiğini özellikle belirtmek isteriz.

Yine, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik işlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelgesinde, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Genelgeyi görmek için tıklayınız. https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1968.pdfİstifa sonrası tekrar göreve başlamak konusunda ise söylenebilecek durum şöyledir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre istifa sonrası tekrar göreve dönmek mümkün olmakla birlikte, bu durumda olanların öncelikli olarak ilgili Kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu durum bir anlamda ihtiyaç, izin, kadro vb. gibi durumlarda gözetilerek Kurumların takdirinde olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmalarınızın olduğunu belirtmiş durumdasınız. Bu duruma göre emeklilik şartlarında yaş şartı aranmadan memur statüsünden emeklilik için mutlaka işçi, memur, varsa borçlanılan sürelerin toplamının 25 tam hizmet yılı olması,

Veya, yine işçi, memur, varsa borçlanılan sürelerinizin toplamının 15 tam hizmet yılı (5400 gün) ile birlikte 61 yaşınızı doldurmuş olması,

Hallerinde memur statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Mevcut durumunuza göre de 5400 günden fazla hizmetinizin olduğunu anlamaktayız, ancak 25 yıldan az bir hizmet üzerinden emeklilik için mutlaka 61 yaşınızı doldurmuş olmanız gerektiğini belirtebiliriz.

Tekrar öğretmenliğe dönme konusunda da öncelikli olarak ilgili Kurumlara başvuruda bulunmanızı tavsiye edebiliriz.



