Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu önünde yaptığı basın açıklamasında, polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya sert tepki gösterdi. Açıklamanın ardından konfederasyon tarafından istasyon önüne siyah çelenk bırakıldı. Olayda, Keskin'in çalışanlarla yaşadığı tartışmanın ardından kalabalık bir grup tarafından darp edildiği, hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda yaşamını yitirdiği belirtildi. Konfederasyon, olayın sıradan bir kavga değil, organize bir linç olduğunu vurguladı ve kamu vicdanının derinden yaralandığını ifade etti.

Olayın Detayları ve Konfederasyonun Tepkisi

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada, "20-30 kişinin tek bir insanı darp ederek ölümüne sebep olması, organize bir linçtir. Bu saldırı yalnızca bir kamu görevlisine değil, devlete, topluma ve insanlığa yönelmiştir" ifadelerini kullandı. Keskin'in geride eşi ve iki çocuğunu bıraktığı hatırlatıldı.

Araç Muayene Sistemine Eleştiriler

Açıklamada, araç muayene sisteminin 2007 yılından bu yana tekelleşmesi ile birlikte vatandaşlara yönelik kötü muamele, baskı ve denetimsizlik iddialarının arttığına dikkat çekildi. TÜVTÜRK'ün acilen kamulaştırılması gerektiği vurgulanırken, araç muayene hizmetlerinin insan odaklı, şeffaf ve kamu denetimine açık şekilde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Yargı Süreci ve Yasal Düzenleme Talepleri

Olayın tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecinin yakından takip edileceği duyuruldu.

Kamu görevlilerine yönelik şiddetin son yıllarda artmasının tesadüf olmadığı belirtilerek, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi istendi.

Basın Açıklamasının Sonu ve Mesajlar

Basın açıklamasında, "Bir daha böyle acılar yaşanmaması için sessiz kalmayacağız. Hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı verildi. Açıklama, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için yapılan dua ve TÜVTÜRK önüne bırakılan siyah çelenk ile sona erdi.