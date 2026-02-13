Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor

Taksi Mali Cihaz Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tebliğde "Taksi Mali Cihaz", taksimetreler ile bağlantılı olarak çalışan veya taksimetre özelliğini de haiz, çevrimiçi ve EFT-POS özellikli bir cihaz olarak tanımlanmaktadır. Bu cihazlar, her yolculuk sonunda yapılan ödemeyi kayıt altına alarak, müşteriye perakende satış fişi veya e-Belge (e-Arşiv Fatura) düzenleyecek. Bu sayede, taksi hizmetlerine ilişkin tüm işlemlerin mali olarak belgelendirilmesi sağlanacak.

Cihazların temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

.Otomatik Veri Akışı: Yolculuk ücreti, taksimetreden cihaza otomatik olarak aktarılacak ve manuel tutar girişine izin verilmeyecek.

. Entegre Çalışma: Taksimetre, mali cihazdan bağımsız olarak çalışamayacak. Bir yolculuk bitip mali belge düzenlenmeden yeni bir yolculuğa başlanamayacak.

. GPS Takibi: Cihazlar, GPS üzerinden konum verisini alarak yolculuk başlangıç ve bitiş noktalarını zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alacak.

. Ek Ücretlerin Belgelenmesi: Köprü ve otoyol gibi ek ücretler de cihaz tarafından hesaplanarak toplam tutara eklenecek ve düzenlenen belgede ayrı bir satırda gösterilecek.

Geçiş Süreci ve Önemli Tarihler

Tebliğ, taksi işletmecileri için belirli bir geçiş takvimi öngörmektedir. Bu takvime göre yükümlülüklerin başlangıç tarihleri aşağıda özetlenmiştir.



Mükellef Grubu--- Son Geçiş Tarihi--- Yükümlülük

Mevcut taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar---- 1 Eylül 2026--- Taksi Mali Cihaz satın alarak kullanmaya başlamak.

Yeni işe başlayan veya taksimetresini değiştirenler--- 30 Gün İçinde--- İşe başlama veya değişiklik tarihini izleyen 30 gün içinde Taksi Mali Cihaz kullanımına başlamak.

Tüm taksi işletmecileri--- 15 Gün İçinde--- Cihazı kullanmaya başlama zorunluluğu tarihini izleyen 15 gün içinde en az bir banka ile anlaşarak kartlı ödeme kabul etmeye başlamak.

Belirtilen sürelerde kartlı ödeme kabul etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükelleflerin cihazları, üretici firmalar tarafından kullanıma kapatılacak.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Yeni Adım

Bu düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi sektöründeki tüm mali hareketlerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerine bildirilmesini hedefliyor. Taksi Mali Cihaz üreticileri, satılan cihazların bilgilerini; taksimetre üreticileri ise yolculuk süresi, mesafe ve ücret gibi verileri periyodik olarak GİB'e iletmekle yükümlü olacak. Ayrıca, uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren platformlar da çalıştıkları taksicilere ve banka hesap bilgilerine ilişkin verileri Başkanlığa bildirecek.

Tebliğ, belirlenen usul ve esaslara uymayan mükellefler, üreticiler, yetkili servisler ve bankalar hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağını açıkça belirtmektedir. Bu yeni düzenlemenin, vergi güvenliğini artırması ve sektörde haksız rekabeti önlemesi beklenmektedir.

