Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne, Mersin ve Ağrı'daki gümrük kapılarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, toplam 4 milyar 617 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ilaç ele geçirildi.

13 Şubat 2026 09:50
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç büyük operasyona imza atıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 886 kilogram esrar, 440 bin adet uyuşturucu etken maddeli ilaç ve 200 kilogram metamfetamin yakalandı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 617 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Gürcistan'a giden tırda esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği ilk operasyonda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve transit olarak Gürcistan'a gideceği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı arama ve kontroller sonucunda araçta 886 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda konteyner operasyonu

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen bir konteyner takibe alındı. Konteynerde yapılan aramada, 440 bin adet "Pregabalin" ve "Celecoxib" cinsi uyuşturucu etken maddeli ilaç tespit edildi.

Gürbulak'ta fırça saplarına gizlenmiş metamfetamin

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir sevkiyatı incelemeye aldı. Fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı

Bakanlık, ele geçirilen tüm uyuşturucu maddelerin imha edildiğini bildirdi.

Operasyonlarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Gümrük Muhafaza Teşkilatının kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

