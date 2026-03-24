Trump: İran saldırısının ilk destekçisi Pete Hegseth!

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, dün Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaptığı konuşmada, İran'a saldırılardan öncesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

O sırada yanında oturan Hegseth'e dönen Trump, "Pete, sanırım sesini yükselten ilk kişi sendin ve 'Haydi yapalım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsin.' dedin." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıların en büyük savunucularından biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Saldırıların gidişatıyla ilgili basın toplantıları düzenleyen Hegseth, İran'ın balistik füze programını, insansız hava aracı üretimini ve donanmasını "yok etmeyi" amaçladıklarını vurguluyor ve saldırılara yönelik eleştiriler gerekçesiyle medyayı da hedef alıyor.

Hegseth, 19 Mart'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıların ne zaman sona erdirileceğine dair açıklama yapmamış, "kesin bir zaman aralığı belirlemek istemediklerini" ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söylemişti.

Öte yandan, Trump'ın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance hakkında da "Vance, felsefi açıdan benden biraz farklıydı diyebilirim. Sanırım harekete geçme konusunda o kadar hevesli değildi ama yine de oldukça hevesliydi." demesi, yönetim içerisinde İran'a saldırılara ilişkin görüş ayrılığı yaşanıp yaşamadığı konusunda merak uyandırmıştı.

Ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek 17 Mart'ta istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent de Trump yönetiminden bu nedenle ayrılan ilk kişi olmuştu.

Bloomberg'in 21 Mart'taki haberinde de Trump'ı İran'a saldırı konusunda ikna edenler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve medya patronu Rupert Murdoch'un önde geldiği, Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'ın ise şüpheci yaklaştığı ileri sürülmüştü.