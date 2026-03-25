İHH Türkiye'de 4 bin çocuğa bot ve mont dağıttı
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı yurt içi kış çalışmaları kapsamında 26 ilde kapsamlı bir yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde 4 bin çocuğa mont ve bot dağıtıldı. Ayrıca, 1200 aileye de nakdi destek verildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, kışın en yoğun hissedildiği bölgelerde çocukların sağlığını
korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı çalışmada, 26
ildeki ihtiyaç sahibi 4 bin çocuğa mont ve bot hediye etti. Çocuklar, ebeveynleriyle
birlikte vakfın anlaşmalı olduğu mağazalarda ağırlanarak; kendi bedenlerine
uygun, beğendikleri bot ve montları seçerek teslim aldı. Ayrıca Türkiye'nin
farklı noktalarında ısınma araçlarının değişkenlik göstermesi nedeniyle, 20
ilde "nakdi destek" modeli uygulandı. Tespit edilen 1200 aileye, hane
başına 3 bin TL dağıtıldı. Nakdi yardımların yanı sıra saha çalışmalarıyla fiziki
destekler de devam etti. İHH şube ve temsilcilikleri aracılığıyla, kar ve buzlanmanın
ulaşımı zorlaştırdığı bölgelerde de yüzlerce ton kömür ve odun ihtiyaç sahibi
ailelerin kapısına kadar ulaştırıldı.