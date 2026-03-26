YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) arasında, 11 üniversitede kurulacak 20 yapay zeka destekli otonom eğitim ve AR-GE çiftliği hibe projesini içeren işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, yükseköğretimi yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak değil, Türkiye'nin kalkınma kapasitesini belirleyen stratejik bir yapı olarak gördüklerini belirterek, bu anlayışla son yıllarda yükseköğretim sisteminde kalite odaklı, istihdam uyumunu gözeten ve sektörle güçlü bağlar kuran bir dönüşüm sürecini başlattıklarını söyledi.

YÖK-TÜME işbirliği protokolünün üniversite-sektör işbirliğini önceleyen yaklaşımın tarım ve hayvancılık alanındaki en somut ve en yenilikçi örneklerinden biri olduğuna işaret eden Özvar, bu protokolün yükseköğretim sistemi ile tarım ve hayvancılık sektörünü ortak hedefler doğrultusunda buluşturan, kapsamlı ve çok boyutlu bir işbirliği modelini hayata geçireceğini dile getirdi.

Özvar, şunları kaydetti:

"Protokol ile üniversitelerimizin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve insan kaynağı potansiyeli sektörün ihtiyaçları ve sahadaki tecrübesi ile bir araya gelecektir. Bu çerçevede, üniversiteler bünyesinde kurulacak eğitim ve araştırma çiftlikleri, öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak, genç çiftçi adaylarının yetişmesine katkı sunacak ve aynı zamanda tarım teknolojileri alanında AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği önemli merkezler haline gelecektir."

Protokolün en önemli noktalarından birinin de tarım ve hayvancılıkta teknoloji odaklı dönüşümü merkeze alması olduğunu vurgulayan Özvar, "Yapay zeka ve akıllı üretim sistemlerinin entegre edildiği bu model, geleneksel üretim anlayışını ileri teknolojiyle buluşturarak verimliliği ve katma değeri artırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda üniversitelerde yürütülecek uygulamalı eğitim süreçleri sayesinde öğrencilerimizin mesleki yetkinlikleri güçlenecek ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliği önemli ölçüde artacaktır. Bu vesileyle bu alanda Türkiye'de gençleri çok ciddi bir istihdam alanında açılacağını bu vesileyle sizlere duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

- "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği" ön lisans programı

TÜME'nin gıda güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmeyi, sürdürülebilir ve verimli üretim modellerini yaygınlaştırmayı ve yüksek teknoloji temelli uygulamaları sahaya taşımayı hedeflediğine değinen Özvar, aynı zamanda genç nüfusu yeniden üretim sürecine kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

Özvar, üniversitelerin bünyesinde kurulacak yapay zeka tabanlı otonom eğitim ve araştırma çiftlikleri, yalnızca bir üretim alanı değil aynı zamanda eğitim, AR-GE ve teknoloji geliştirme üstleri haline geleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kurulacak çiftlikler sayesinde öğrencilerimiz doğrudan sahada eğitim alacak, genç çiftçi adayları yetiştirilecek ve üniversitelerimizin bilgi birikimi uygulamaya dönüşecektir. Bu çerçevede eğitim boyutunu da güçlendirmek amacıyla üniversitelerimizde Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği ön lisans programını açmayı planladığımızı da belirtmek isterim. Bu program, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olacaktır."

Özvar, kurulacak yapay zeka destekli otonom eğitim ve AR-GE çiftliklerinde 40 bin gencin eğitim almasının öngörüldüğü söz konusu protokolle öğrencilerin sahada, tarlada ve işletmelerde doğrudan deneyim kazanması büyük önem taşıdığını belirtti.

- "Türkiye özellikle son 20 yılda tarımsal hasılasını üç katına çıkardı"

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, küresel ölçekte arz krizleri, tedarikle ilgili sorunlar, enerji ve iklim krizlerinin yaşandığı çağda bir de insanların artık tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı çağ dışı olarak görmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda tarımsal hasılasını üç katına çıkardığını belirten Karagöz, Türkiye'nin önemli ölçüde kendi kendine yeten bir dev tarım ülkesi olduğunu dile getirdi. Bu dev tarım ülkesinin "verimlilik, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirlik" alanlarında gelişime açık olduğunu vurguladı.

Bugün bir anlamda tarım ve hayvancılıkta, gıdada, bilgi teknolojilerini de içeren bir paketle 8 yıl önce TEKNOFEST'in başlattığı savunma sanayisindeki hamlenin benzeri bir yolculuğa çıktıklarını aktaran Karagöz, "Hikayemiz 2025 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inek getirerek başladı. Biz gördük ki İstanbul Havalimanı'na gelen o ineklerle yapay zeka teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri, otonom sağım sistemleri geliştiren Isparta'daki, İzmir'deki, Aydın'daki kardeşlerim, bu ülkenin çocukları, Türk mühendisleri, aslında bir anlamda hayvancılıkta otonom sistem diyebileceğimiz sistemlerin tüm alt bileşenlerini yapmışlardı. Ve biz orada hem bu teknolojileri geliştiren ve geliştirmek isteyen paydaşlarımızla, mühendislerimizle kucaklaştık." diye konuştu.

Karagöz, "Tarımı teknolojiyle harmanlamak isteyen gençlere model önermemiz lazım" düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, önerdikleri modelin, üretim ülkesi olan Türkiye'nin bir anlamda verimlilik sorununa da çözüm getirmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Kendi kendine önemli ölçüde yeten, sosyolojik olarak yaşlanan bir tarım ülkesini, genç, dinamik, kendi teknolojisini kullanan, çok daha verimli, dost ve kardeş ülkelere hem hayvancılık teknolojilerini hem de ürettiği gıdayı ihraç edebilir hale gelmesini istediklerini anlatan Karagöz, Isparta'da, Boğaziçi Üniversitesinde, Sivas'ta, Erzurum'da ve Burdur'da bu alanda çalışan gençler olduğunu, bu çağrı sayesinde o gençlerle buluştuklarını dile getirdi.

- "Güçlü Türkiye hayali kuran gençlerimizi TÜME çalışmalarında görmek istiyoruz"

Karagöz, TÜME'den aldığı destekle çiftliğini teknolojiyle buluşturan ve sosyal medyada "küpeli çoban" olarak bilinen Furkan Aşık'ın hikayesini anlatarak, "Furkan'ı eğittik, donattık, sertifikalandırdık, yatırım fonu ile buluşturduk. Furkan yatırımını aldı ve çiftlik inşaatına başladı. TEKNOFEST Urfa'ya yani eylül ayına kadar Türkiye'de Furkan gibi 40 gencimizi bu yapay zekaya dayalı otonom çiftlik sahibi yapacağız' dedik ve kazmaları da vurduk." dedi.

Sektördeki 16 yıllık tecrübeleriyle mühendislerin 40 yıllık tecrübesini harmanlayarak yapay zekaya dayalı otonom modelleri inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Karagöz, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta biz sadece ziraat mühendisleri, veterinerlerle yol yürümüyoruz. Hayvancılık sadece bu bölümlerle sınırlandırılamaz. Temel bilimlerden genetiğe, biyoteknolojiye, bilgisayar mühendisliğinden inşaat mühendisliğine, makine mühendisliğinden sosyolojiye kadar birçok disiplini içeren bir alan. İşte bu yüzden biz üniversitelerimize, üniversitelerdeki akademisyenlerimize ihtiyaç duyuyoruz. Bugün 20 adet 100'er baş kapasiteli yapay zekaya dayalı otonom çiftliğin protokolünü imzalıyoruz ve bu çiftlikleri TÜME Vakfı olarak üniversitelerimize hibe ediyoruz. Buralar hem AR-GE'nin hem de eğitimin merkezleri olacak. Akademisyenlerimiz buralarda hem uygulamalı eğitimler verecek hem de buralardan bilimsel çıktılar üretecek."

Karagöz, çiftliklerin nasıl işleyeceğine ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"Eğitim ve AR-GE çiftliklerinde hem öğrencilerimiz hem köylerden üreticilerimiz, gençlerimiz gelip bu teknolojiler nasıl kullanılır, modern hayvancılık yönetim teknikleri nedelerdir, bunların eğitimlerini alacak. Üniversitelerimiz eğitecek, donatacak, uygulamalı şekilde öğretecek ve sertifikalandıracak. Biz buralarda eğitim alan gençlerimizi daha sonra yatırım fonları ile buluşturup yapay zekaya dayalı otonom çiftliklerin Türkiye'de sayısının 40 bine ulaşmasını hayal ediyoruz. Bu bizim Kızıl Elmamız. Bu çiftlikleri işletecek 40 bin gencimizin de bugün imzalanan protokolle hayata geçecek çiftliklerde yetişmesini ve kazandıkları teknolojik yetkinliklerinin sertifikalandırılmasını istiyoruz."

Yapılacak çalışmalarla öğrencilere burs imkanı da sağlayacaklarını aktaran Karagöz, "Gök vatanda, mavi vatanda, yeşil vatanda, ay yıldız altında hür ve özgür, tam bağımsız güçlü Türkiye hayali kuran tüm gençlerimizi TÜME çalışmalarında görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Özvar ve Karagöz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesinde kurulacak 20 yapay zeka destekli otonom eğitim ve AR-GE çiftliği hibe projesini içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, TÜME yönetimi, TÜME'den aldıkları destekle çiftliklerini teknolojiyle buluşturacak Emine Kaya ve Furkan Aşık, 11 üniversite rektörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.