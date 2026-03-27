ABD ve İsrail'den İran'da ağır su kompleksine saldırı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırıları 28'inci gününde sürerken, Merkezi eyaletine bağlı Erak kentinde bulunan Hendab Ağır Su Kompleksi hedef alındı. Merkezi Eyaleti Vali Yardımcısı Muhsin Gameri, yaptığı açıklamada söz konusu hava saldırısının ABD ve İsrail tarafından iki aşamada gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade eden Gameri, önceden alınan güvenlik tedbirleri sayesinde bölge halkı için herhangi bir risk bulunmadığını ve tesiste herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığını kaydetti.