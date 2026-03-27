Bakan Göktaş: 170 bin genç evlilik kredisi almaya hak kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize Belediyesi tarafından düzenlenen "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"ne katılmak üzere Rize'ye geldi. Panelde konuşan Göktaş, "Rize Belediyemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu vesilesiyle çok kıymetli bir esere imza attı. 'Kökler ve Kanatlar' kitabıyla ailenin hayatımızdaki kurucu yerini yeniden düşünmemize vesile oldu. Kök; aidiyeti, sürekliliği, hafızayı ve medeniyet birikimini temsil eder. Kanat ise; imkanı, ufku, yenilenmeyi ve geleceğe güvenle bakabilmeyi anlatır. Aile de tam olarak böyledir. İnsana kök verir. Ama aynı zamanda onu hayata hazırlayan en güçlü zemini kurar" dedi.w

Dünya nüfusunun artmasına rağmen doğum oranının gerilediğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Bugün dünya nüfusu 8 milyarı aşmış durumda. Fakat bu durum, doğurganlık oranlarının gerilediği gerçeğini değiştirmiyor. Aksine toplumların yaş yapısının hızla değiştiğini ve demografik dengenin yeni risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2025 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu, nüfus meselesinin yaşam şartları, bakım imkanları, çalışma hayatı ve sosyal politikalarla birlikte düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Aileyi koruyan, güçlendiren ve değişen hayat şartları karşısında destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla tüm aile bireylerini destekleyen çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz" diye konuştu.

Evlenmek isteyen gençlere sağlanan fon kapsamında desteğin 10 milyar TL'yi aştığına vurgu yapan Göktaş, "Gençlerimizin mutlu ve huzurlu bir yuva kurmaları için evlilik öncesinden başlayarak aile kurma süreçlerini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile ülkemizin yer altı kaynaklarından doğan imkanları gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Fon'dan genç çiftlere sağladığımız destek 10 milyar lirayı aştı. Bugün itibarıyla 170 bin gencimiz Fon'dan yararlanmaya hak kazanırken, 133 bin gencimizin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Sadece maddi destekle değil, 164 bin gencimize sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle güçlü ailelerin inşasına da katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

2025 yılında doğum yapan annelere yönelik desteklerin olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda çocuk sahibi olmak isteyen aileler için doğum yardımlarında da büyük bir reform gerçekleştirdik. Bu kapsamda mayıs ayında başlattığımız bu destekle bugüne kadar 923 bin anneye 13,9 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Yaklaşık 549 bin anneye ise düzenli bir şekilde ödemelerimizi sürdürüyoruz. İkinci çocuk sonrası her ay düzenli desteklerimizi ulaştırıyoruz. Çocuklar 5 yaşına gelene kadar da desteklerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın eşi Zeyneb Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in eşi Fatma Metin, Bakan Göktaş'a hediye takdim etti.