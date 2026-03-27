Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin haritalarına göre, yarın yurdun batı yarısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle kıyı Ege ve Batı Akdeniz şeridinde yağışların "şiddetli" olması beklenirken, Marmara'nın güneyinden başlayarak İç Ege'yi kapsayan geniş bir alanda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.

Batıya fırtına, doğuya çığ uyarısı

Yarın batı ve iç kesimlerde yağışla birlikte rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yetkililer, beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Aynı gün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlar için "çığ tehlikesi"ne karşı uyarıda bulunuldu.

Pazar günü sıcaklıklar düşüyor, kar geri geliyor

Pazar günü ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek neredeyse tüm ülkeyi saracak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın şekli de değişecek.

Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca doğu bölgelerinde etkisini sürdürecek olan çığ riski, pazar günü de haritalardaki yerini koruyor.

Hafta sonu bazı büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise cumartesi ve pazar günleri sırasıyla şöyle olacak:

Ankara'da 17 ve 11, İstanbul'da 16 ve 13, İzmir'de 15 Antalya'da 19 ve 17, Erzurum'da ise 12 ve 9 derece.