Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında

Rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve zabıta müdürü gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 07:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 09:22
Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediye içinde bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve zabıta müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki ofislerinde arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince belediye binasında arama çalışmaları sürdürülürken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ö.H, T.D. ve M.K.'yi gözaltına alındı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın münferit bir olay olduğunu söyledi. Soruşturma çerçevesinde belediye çalışanlarının gözaltına alınıp belediye binasına getirildiğini aktaran Uzun, "Belediye çalışanlarının görevi ile ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi ve delillerinin elde edilmesi adına iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğu bunun dışında ilgili kişinin konutu ve başkaca yerlerde de aramanın bu soruşturma kapsamında yürütülmekte olduğunu belediye ve belediye işleyişi ile ilgili bir konunun olmadığı bilgisi bize şu an itibari ile verildi." dedi.

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de soruşturmanın münferit olduğunu belediye başkanı ve yönetimin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

