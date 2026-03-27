AB'nin resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin "Europa.eu" alan adlı resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini, ilk belirlemelere göre saldırı sonucunda bazı verilerin çalındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 20:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 21:05
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart'ta AB'nin "Europa.eu" alan adlı resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı kontrol altına almak için derhal önlem alındığı ancak devam eden soruşturmanın ilk bulgularına göre siber saldırı sonucunda bazı verilerin çalındığı ifade edildi.

Saldırıdan etkilenmiş olabilecek AB kuruluşlarının bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, AB Komisyonunun iç sistemlerinin saldırıdan etkilenmediği vurgulandı.

Açıklamada, AB Komisyonunun iç sistemler ve verilerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceği belirtilerek, "Avrupa, temel hizmetleri ve demokratik kurumları sürekli hedef alan siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken; Komisyon, AB'nin siber güvenlik direncini artırmak için aktif olarak çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonunun mobil altyapısına da 30 Ocak'ta siber saldırı yapılmıştı.

Komisyon, altyapının 9 saat içinde temizlendiğini ancak saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceğini açıklamıştı.

