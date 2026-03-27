İç Anadolu'nun en büyük mozaiğine 'ören yeri' tescili

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 4 yıldır süren kazı çalışmalarında beklenen müjdeyi paylaştı. İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan alanın "Ören Yeri" ilan edildiğini duyuran Büyükkılıç, "Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi" diyerek destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2026 21:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 21:47
İç Anadolu'nun en büyük mozaiğine 'ören yeri' tescili

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mozaikli yapının 'Ören yeri' ilan edildiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç'ın sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

