Bakan Memişoğlu: 'Esenlik Mevzuatı' üzerinde çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tunceli Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 73'üncü şehri ziyaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" uğraşısı ve çabaları neticesinde Tunceli'nin huzur şehri olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar güzel doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle geleceğe çok iyi bakan bir şehrin, özellikle sağlık yaşam kültürünün örneği olacak ve sadece hastalıkları değil, sağlıkla ilgili de sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık kültürünün oluşması için de esenlik mevzuatı diye bir çalışma yapıyoruz. Yani sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecek, sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık hizmet sunumunu ön plana çıkaracak bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Esasında Tunceli gibi doğası güzel turistik kapasitesi yüksek olan bir şehirde bunun da örnekleri inşallah çok kısa zamanda olacak. Çünkü artık terörün olmadığı, bu kadar güzel doğanın olduğu, insanın misafirperver olduğu Tunceli'nin çok daha hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Biz de sağlık yatırımlarımızı buna göre planlayacağız. Özellikle Ovacık'ta Entegre İlçe Hastanemizi yakın zamanda insanların hizmetine vereceğiz. Amacımız Tunceli'den sağlık hizmeti ihtiyacı olduğu için başka şehirlere gitmeyecek bir sağlık altyapısını oluşturabilmek."

Memişoğlu, özellikle sağlıklı yaşam kültürünün olabileceği tesislerde insanlara daha çok hizmet etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Tunceli'de sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir dönem başlatacaklarını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Farklılıklarımızı toplum olarak birleştirdiğimiz zaman güçlü oluyoruz. Güçlü olduğu zaman da etrafımızda ateş çemberi olsa da görüyorsunuz barış ve huzur adası haline geliyor Türkiye. Bizler bu konuda kültürü, bilinci oluşmuş toplumuz. O nedenle de ayrıştırmadan, kavga etmeden, tartışmadan ama eleştirerek, birbirimizi geliştirerek ve birbirimize sarılarak birlikte hareket ederek inşallah bu topraklarda yeniden güçlü bir medeniyeti ayağa kaldırıyoruz. İyilik medeniyeti, barış medeniyeti, huzur medeniyeti. Etrafımızda maalesef insanlar katledilirken, savaşlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep iyilik tarafında, doğruluk ve barış tarafında, insanlık tarafında yer alan bir milletiz, bir toplumuz. Onun için daha güçlü olmak için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Memişoğlu, konuşmasının ardından GAMER Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.