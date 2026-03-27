Dolar haftayı 44,46 TL'ye yükselerek tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 44,46 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 17:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,3640
|44,3650
|44,4590
|44,4600
|Avro
|51,3520
|51,3530
|51,3070
|51,3080
|Sterlin
|59,3630
|59,3730
|59,1830
|59,1930
|İsviçre frangı
|56,0640
|56,0740
|55,9110
|55,9210
|ANKARA
|ABD doları
|44,3340
|44,4140
|44,4290
|44,5090
|Avro
|51,3120
|51,3920
|51,2670
|51,3470
|Sterlin
|59,3030
|59,5130
|59,1230
|59,3330