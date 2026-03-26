Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle ekonomi yönetiminde önemli değişikliklere gidildi. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren 4 madde önergelerle metinden çıkarılırken; teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerini de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi.
Teklifin birinci bölümünü içeren ilk 10 madde kabul edilirken tekliften kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren 1,3,4 ve 5'inci maddeler verilen önergelerle çıkarıldı.
GENEL KURUL KAPANDI
Teklifin ilk 10 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü toplanmak üzere kapattı.