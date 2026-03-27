Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi

Hz. Muhammed'in (sav) doğumunun 1500. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir eğitim ve teknoloji projesi hayata geçiriliyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi", öğrencileri dijital dünyanın pasif kullanıcıları olmaktan çıkararak üretici bireyler haline getirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Katılımcılar, eğitim, üretim, yarışma ve ödüllendirme olmak üzere dört aşamalı bir süreçten geçecek. Öğrenciler projeye bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Eğitimler temel seviyeden başlayacak

Projede yer alan eğitimler, herhangi bir ön bilgi gerektirmeyecek şekilde temel düzeyden başlayacak. Eğitim içeriklerinde; prompt yazma, görsel üretme, infografik hazırlama, müzik ve video klip oluşturma, senaryo yazımı ile animasyon üretimi gibi başlıklar yer alıyor. Bu sayede öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Siyer temelli içerik üretimi yapılacak

Projede dikkat çeken bir diğer unsur ise içeriklerin siyer metinlerine dayandırılması oldu. Öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders kitaplarından seçilen metinleri inceleyerek dijital içeriklerini oluşturacak. Böylece hem güvenilir kaynaklarla buluşacak hem de Hz. Muhammed'in hayatını daha yakından tanıma imkanı elde edecek.

Yarışma ve ödül süreci takvimi açıklandı

1 Nisan'da başlayacak eğitimler 1 Mayıs'a kadar devam edecek. 10 Mayıs'ta proje teslimleri alınacak, 8 Haziran'da değerlendirme yapılacak ve 11 Haziran'da ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Umre ödülü verilecek. Ayrıca ilk üçe giren katılımcılar Unity ile oyun geliştirme eğitimi alacak, ilk 250 öğrenciye ise Python eğitimi desteği sağlanacak. Seçilen eserlerden ayrıca "1500. Yıl Ezgileri" adlı dijital albüm oluşturulacak.

Başvurular kontenjanla sınırlı

Projeye katılım ortaokulda 3 bin, lisede ise 7 bin öğrenci ile sınırlı olacak. Katılımcıların, okullarından bir danışman öğretmen eşliğinde sürece dahil olmaları zorunlu tutuluyor. Eğitim modüllerini tamamlayarak yüzde 80 başarı sağlayan öğrenciler yarışmaya katılabilecek.

Proje ile öğrencilerin hem dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması hem de manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Detaylı bilgi ve başvurular 1500yil.com adresi üzerinden yapılabilecek.



