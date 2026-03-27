Bakan Bolat açıkladı: Ayakkabı sektöründe kişi başı 3 bin 500 TL destek!

MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Bakan Bolat açıkladı: Ayakkabı sektöründe kişi başı 3 bin 500 TL destek!

İstanbul'daki AYMOD Fuarı'nda sektör temsilcileriyle buluşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayakkabı ve deri sektöründeki büyüme ivmesine dikkat çekti. Haksız ithalata karşı alınan önlemler ve kişi başına 3 bin 500 liralık istihdam desteğiyle ithalatın azaldığını, yerli üretimin şahlandığını ifade eden Bolat, dünya ticaret kurallarının korunmasının küresel refah için şart olduğunu söyledi. Bolat ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunun altını çizdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 18:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 18:35
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğince (TASD) İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında TASD üyeleri ve sektör temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren Bolat, fuarda bulunan Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koleksiyona ilişkin bilgi aldı.

Stantları gezen Bakan Bolat, firma temsilcileriyle sohbetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı temaslarına değinen Bolat, DTÖ'nün merkezinin Cenevre'de olduğunu hatırlatarak, iki yılda bir DTÖ üyesi 166 ülkenin ticaret bakanları ve resmi ticaret heyetlerinin bir ülkede buluştuklarını ve dünya ticaretinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve konuların ele alındığını anlattı.

Bu yıl ev sahibinin Kamerun olduğunu aktaran Bolat, "30 yıl sonra ilk defa bir Afrika ülkesinde yapılıyor. Bu anlamda biz de ülkemizi orada iki gün boyunca temsil ettik. Resmi heyetimiz pazar gününe kadar temaslarına devam ediyor. Biz toplu oturumlara katıldık. Başta Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri, ABD Ticaret Bakanlığı, Afrika ülkelerinden Gana, Kamerun, Somali, Güney Kore, Singapur ve İngiltere olmak üzere Ticaret Bakanlığı düzeyinde görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.

"Yatırımların teşviki konusunda Türkiye olarak ön açıcı olduk"

Bakan Bolat, dünya ticaretinin zor günlerden geçtiğini, savaşların sürdüğünü dile getirerek, bu açıdan dünya ticaret kurallarının uluslararası, çok taraflılık kurallarının devamının büyük önem taşıdığını, bunlar olmazsa bütün ülkelerin kendilerine göre kurallar icat etmeye başlayabileceğini ve dünya ticaretinin bundan ağır bir yara alacağını kaydetti.

Dünya ticaretinin büyümesi halinde ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini, insanların satın alma gücü ve refahının artacağına dikkati çeken Bolat, "Bu anlamda çok önemli bir toplantı yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Özellikle yatırımların teşviki konusunda, gelişmekte olan ülkelerin çok istekli olduğu bir anlaşma taslağının DTÖ kurucu anlaşmasına ilavesi konusunda da biz Türkiye olarak ön açıcı olduk, bu oradaki bütün heyetler tarafından büyük takdirle karşılandı." diye konuştu.

Bolat, DTÖ'nün şeffaflık, çok taraflılık kurallarının devam etmesinin ve anlaşmazlıkların ihlali mekanizmasının işleyebilir olmasının önemine işaret etti.

Tarım ve balıkçılık ürünleriyle ilgili yeni anlaşmalar imzalayabilme çabalarının DTÖ'nün ana konuları olduğunu söyleyen Bolat, Türkiye'nin aktif ve yapıcı bir şekilde DTÖ'nün başarılı olması, gelişmesi ve Türkiye'nin ihracatı için yeni imkanlar, yeni ortaklar bulması için destekledikleri bir alan olduğunu ifade etti.

"Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık"

Bolat, ABD/İsrail-İran savaşına yönelik ortada olmaması gereken bir savaşın başladığını ve bunun sonuç getirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazananı olmayan bu savaşın bir an önce durması aklı selimin, sağduyunun gereğidir. Bölge halklarının da refahı ve selameti açısından olması gereken şey, bir an önce ateşkes ve barış şartlarının oluşmasıdır. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması bölgeden, başta petrol, doğal gaz, petrokimya, gübre gibi temel enerji ürünleri ve temel girdi ham madde ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasının sağlanmasıdır. Körfez bölgesi tek başına kaynak değil ama birçok üründe yüzde 20-30'lar civarında pazarda ağırlığı olan bir durum. Tabii bu durum göstermiştir ki hava savunma sistemlerine sahip olmak ve özellikle emtialar, enerji kaynakları açısından arz tedarikine sahip olmak çok önemli. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu konularda son derece titiz ve gerekli hazırlıklara sahip durumdayız. O yüzden bu noktada birçok dünya ülkesi, hatta gelişmiş ülkelere göre arz tedarikleri anlamında iyi durumdayız. Bizde olmayan ham madde enerji veya girdilerde çeşitlendirme yaparak, tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık. Bunun da faydasını görüyoruz."

"Sorunlar ortaya çıktığında anında çözümler ortaya koyuyoruz"

Bakan Bolat, Kamerun'daki DTÖ temaslarının hemen ardından fuara geldiklerini belirterek, kabine üyelerinin sektörlerle iç içe olduklarını ve bu fuarda da firmaları ziyaret edip, sektör temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının bütün sektörlerle iç içe ortak istişare toplantıları yaptığını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Sorunlar ortaya çıktığında anında dış ticareti ilgilendiren konularda çözümler ortaya koyuyoruz. Gerek ihracatın teşvik edilmesi, gerekse yerli imalatın istihdam boyutunun kişi başına 3 bin 500 lira destekle desteklenmesi, gerekse haksız ithalat uygulamaları konusunda aldığımız tedbirlerle son birkaç aydır özellikle hem ayakkabı ithalatındaki azalma hem deri ayakkabı ve saraciye sektörlerinin üretim ve ihracat anlamında büyüme göstermeleri bizi sevindiriyor, mutlu ediyor."

