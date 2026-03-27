Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yurt dışından dönen oyuncu Hande Erçel savcılığa ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'nda gerekli numuneleri veren Erçel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2026 22:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 22:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel yurt dışından Türkiye'ye gelerek ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı.

"Ülkeme döneceğim" demişti

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Hande Erçel, yaptığı paylaşımda eğitim için yaklaşık bir aydır yurt dışında olduğunu belirterek "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum." demişti.

