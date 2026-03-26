Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşları hedef alan teknolojik dolandırıcılık ve usulsüz pazarlama faaliyetlerine karşı karar aldı. 1 Nisan 2026 itibarıyla yurt dışından gelen linkli SMS ve MMS'ler operatörler tarafından otomatik olarak engellenecek. Ayrıca, "taahhüdünüz bitti" gibi yalanlarla abone avlayan yetkisiz çağrı merkezlerinin pazarlama aramaları tamamen yasaklanarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Haber Giriş : 26 Mart 2026 22:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 11:48
Yazdır
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni düzenlemeler bir bir devreye giriyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşları hedef alan yanıltıcı arama ve mesajların önüne geçmek için kapsamlı bir karar aldı.

LİNKLİ MESAJLAR İLETİLMEYECEK

1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, özellikle yurtdışından Türkiye'deki kullanıcılara gönderilen ve içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS'ler artık operatörler tarafından iletilmeyecek. Bu adımın, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve benzeri faaliyetlerin önlenmesinde etkili olması hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre; yeni uygulamayla birlikte, mesaj gönderim sistemlerinde de güvenlik artırılıyor. SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan panellere girişte, göndericilerin güvenli elektronik imza kullanması zorunlu hale getirilecek. Böylece sahte kimliklerle yapılan toplu mesaj gönderimlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

PAZARLAMA AMACIYLA ARAMALARA SON

Öte yandan düzenleme yalnızca mesajlarla sınırlı değil. Elektronik haberleşme sektöründe sıkça şikayet edilen "yetkisiz arama" sorunu da çözüme kavuşturuluyor. 1 Nisan'dan itibaren operatörler ve internet servis sağlayıcıları, başka firmalara ait aboneleri pazarlama amacıyla arayamayacak.

Son dönemde bazı çağrı merkezlerinin, kullanıcıları "taahhüdünüz bitti" gibi gerçeğe aykırı ifadelerle kandırarak farklı operatörlere yönlendirdiği biliniyordu. Yeni kararla birlikte bu tür "merdiven altı" faaliyetlerin tamamen engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların yine de bilinmeyen numaralardan gelen arama ve mesajlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber