Özgür Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 21:32, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 21:34
DEM Parti'den yapılan duyuruya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00'de DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezde gerçekleşecek ziyarette Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.