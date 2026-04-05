Testo Taylan tahliye edildi
'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi. Danyıldız, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" ile suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 21:36, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 21:38
Sosyal medyada 'Testo Taylan' adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık iki hafta önce tutuklanan 'Testo Taylan'ın tahliye edildiği öğrenildi.
Danyıldız, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Danyıldız, 'Bugs Bunny' çizgi filminin 'Yosemite Sam' karakterini konu alan Türkçe dublajlı bir versiyonu olan "Küfürbaz Haydo"dan bir kare paylaşarak "Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin" notunu düştü.