Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!

Jeopolitik risklerle birlikte dalgalanan altın ve gümüş fiyatları sert düşüşlerin ardından bu haftayı değer kazancıyla kapattı. Dört haftalık düşüş serisini sonlandıran ve 4 bin 700 dolar civarında seyreden ons altın bu hafta yüzde 4,1, ons gümüş ise yüzde 4,7 artış kaydetti.

Gram altınını fiyatı yüzde 5,71 artışla 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 5,67 yükselişle 45 bin 174 liraya, çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 5,71 artışla 11 bin 231 liraya yükseldi.

Değerli metallardeki toparlanma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser beklentiler ve merkez bankalarının para politikalarında daha yumuşak bir çizgi izleyebileceğine yönelik görüşlerle güçlendi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sertleşen açıklamaları altın ve gümüşte yükseliş ivmesini sınırladı. Açıklamaların ardından ons altının fiyatı 4 bin 676 dolarak kadar geriledi.

Öte yandan bankacılık devleri altında yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Altında yeni rekor tahminleri

UBS analistleri altının yükseliş trendini birkaç yıl daha sürdüeceğini öngörürken, yayınladıkları notta "Altının bu yıl yeni zirveler görmesi gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Gerileyişlerin yatırımcılara pozisyon oluşturma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz" dedi.

UBS, 2026 için 2 bin 200 olan ons altın tahminini 5 bin dolar olarak revize ederken 2027 ve 2028 tahminleri sırasıyla 4 bin 800 dolar ve 4 bin 250 dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs da 2026 için ons başına 5 bin 400 dola öngörüsünü korudu. Goldman Sachs analistleri, altının adil değerini ons başına yaklaşık 4 bin 550 dolar olarak hesaplarken, altının güvenli liman işlevini yerine getiremediği yönündeki görüşleri reddetti.

Altın fiyatları için aşağı yönlü risklerin de masada olduğunu belirten analistler Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması ve hisse senedi piyasalarındaki zayıflığın derinleşmesi halinde fiyatların 3 bin 800 dolara kadar düşebileceği konusunda uyardı.

Gümüş de yükselişi sürdürecek

Commerzbank da hem altın hem gümüşte iyimser tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarının bu yıl ons başına 5 bin doları göreceğini ve yükseliş trendinin 2027 yılına kadar devam edeceğini öngören Commerzbank analistleri fiyatların 2027'de ise ons başına 5 bin 200 dolara çıkacağını öngördü.

Alman bankası, 72,90 dolar seviyesinde işlem gören gümüş fiyatlarının da yıl sonuna kadar 90 dolara, 2027 sonuna kadar ise 95 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Analistlere göre piyasadakı sıkılaşma gümüş fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor.