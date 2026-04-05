Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!

Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!

Artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında benzeri on yıllardır görülmeyen sert düşüşlere yol açarken, bu hafta iyimser beklentiler yatırımcılara nefes aldırdı. Hem altın hem gümüş toparlanma kaydederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tehditleri ve sert mesajları değerli metallerde yükseliş ivmesini sınırladı. Ancak küresel belirsizlik devam etse de hem bankalar hem analistler altın fiyatları için yeni rekor tahminlerde bulunuyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 17:35, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 23:26
Yazdır

Jeopolitik risklerle birlikte dalgalanan altın ve gümüş fiyatları sert düşüşlerin ardından bu haftayı değer kazancıyla kapattı. Dört haftalık düşüş serisini sonlandıran ve 4 bin 700 dolar civarında seyreden ons altın bu hafta yüzde 4,1, ons gümüş ise yüzde 4,7 artış kaydetti.

Gram altınını fiyatı yüzde 5,71 artışla 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 5,67 yükselişle 45 bin 174 liraya, çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 5,71 artışla 11 bin 231 liraya yükseldi.

Değerli metallardeki toparlanma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser beklentiler ve merkez bankalarının para politikalarında daha yumuşak bir çizgi izleyebileceğine yönelik görüşlerle güçlendi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sertleşen açıklamaları altın ve gümüşte yükseliş ivmesini sınırladı. Açıklamaların ardından ons altının fiyatı 4 bin 676 dolarak kadar geriledi.

Öte yandan bankacılık devleri altında yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Altında yeni rekor tahminleri

UBS analistleri altının yükseliş trendini birkaç yıl daha sürdüeceğini öngörürken, yayınladıkları notta "Altının bu yıl yeni zirveler görmesi gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Gerileyişlerin yatırımcılara pozisyon oluşturma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz" dedi.

UBS, 2026 için 2 bin 200 olan ons altın tahminini 5 bin dolar olarak revize ederken 2027 ve 2028 tahminleri sırasıyla 4 bin 800 dolar ve 4 bin 250 dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Goldman Sachs da 2026 için ons başına 5 bin 400 dola öngörüsünü korudu. Goldman Sachs analistleri, altının adil değerini ons başına yaklaşık 4 bin 550 dolar olarak hesaplarken, altının güvenli liman işlevini yerine getiremediği yönündeki görüşleri reddetti.

Altın fiyatları için aşağı yönlü risklerin de masada olduğunu belirten analistler Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması ve hisse senedi piyasalarındaki zayıflığın derinleşmesi halinde fiyatların 3 bin 800 dolara kadar düşebileceği konusunda uyardı.

Gümüş de yükselişi sürdürecek

Commerzbank da hem altın hem gümüşte iyimser tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarının bu yıl ons başına 5 bin doları göreceğini ve yükseliş trendinin 2027 yılına kadar devam edeceğini öngören Commerzbank analistleri fiyatların 2027'de ise ons başına 5 bin 200 dolara çıkacağını öngördü.

Alman bankası, 72,90 dolar seviyesinde işlem gören gümüş fiyatlarının da yıl sonuna kadar 90 dolara, 2027 sonuna kadar ise 95 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Analistlere göre piyasadakı sıkılaşma gümüş fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber