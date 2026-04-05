Alkollü sürücüye 1 milyon 292 bin lira para cezası

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan arbede sırasında 3 polis memurunu da yaraladı. Alkollü sürücü Ö.K. (24) ve araç sahibine toplamda 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde sürücü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekip aracına binmek istemeyen alkollü şahıs, polis ekiplerine mukavemet göstererek tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Çıkan arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYON 292 BİN TL CEZA UYGULANDI

Sürücü Ö.K. ile araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı. Araç da 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.