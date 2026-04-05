Ana sayfaHaberler Dünya

Fransa'dan 20 tekne Küresel Sumud Filosuna katılmak için yola çıktı

Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na katılacak yaklaşık 20 tekne, ülkenin güneyindeki Marsilya kentinden yola çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 20:52, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 20:55
Yazdır
Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmayı ve buradaki halka insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu" için hazırlıklar sürüyor.

Filonun yeni misyonuna Fransa'dan katılacak yaklaşık 20 tekne, haftalardır Marsilya'da yaptığı hazırlıklarını tamamlayarak İtalya'ya doğru yola çıktı.

Teknelerin yelkenlerindeki geleneksel Filistin nakış sanatı "tatreez" motifleri, Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Hanzala karakterinin resimleri dikkati çekti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Marsilya sakinleri, tekneleri "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Gazze, Marsilya seninle", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları ve alkışlarla uğurladı.

Tekneleri hazırlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Marsilya'nın L'Estaque Limanı'nda sabah basın toplantısı düzenledi.

"Filistinliler için durum kötüleşmeye devam ediyor"

Thousand Madleens to Gaza hareketi üyesi Nozha Trabelsi, "Gazze'de yaşananlar, Gazze'nin de ötesine yayılıyor. Bir ateşkes olduğuna bizi inandırdılar ancak durum bu değil." ifadesini kullandı.

Trabelsi, 2010'da Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Filistinliler için durum kötüleşmeye devam ediyor." dedi.

Filistin için karada kitlesel eylemler düzenlenmesi çağrısı

Thousand Madleens to Gaza hareketi üyesi Esther Le Cordier, Fransa'dan yola çıkan teknelerin her birinin esirler, çocuklar ve sağlık personeli gibi farklı temalarının olduğunu belirterek "Gazze'de tüm bu kategoriler İsrail tarafından saldırıya uğruyor." dedi.

Filonun yalnızca bir araç olduğunun ve tek başına bir şey yapamayacağının altını çizen Le Cordier, "(Filistin için) Tüm yurttaş örgütlerini, dernekleri, sendikaları, mahalle sakinleri topluluklarını karada kitlesel eylemler düzenlemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Solidaires sendikası üyesi Linda Sehili, aşırı sağcı İsrail hükümetiyle ekonomik iş birliklerinin sona ermesi için seferber olduklarına işaret ederek Fransa'daki fakültelerin İsrail ile akademik iş birliklerini sonlandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Sehili, sendikalarından bir delegasyonun birkaç hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'ya gittiğini aktararak burada Filistinlilerin hayat koşullarının kötüleştiğini gözlemlediklerine dikkati çekti.

"İsrail, soykırımcı bir sömürge devletidir"

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden Pierre Stambul, "İsrail, soykırımcı bir sömürge devletidir. Bu, bir görüş değil; bu, tartışılmaz bir tarihi gerçektir. Filistinliler kendi ülkelerinden 1948'de kasten sürüldüler. Bu, bugün kimsenin göz ardı edemeyeceği bir tarihi olaydır." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan giden teknelerin yolcularından Maceo isimli Yeni Antikapitalist Parti-Antikapitalist (NPA-A) üyesi, "Fransa hükümeti, Filistin'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." dedi.

"Haydut devlet İsrail'e yönelik kesinlikle yaptırımlar talep ediyoruz"

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) üyesi Claude Leostic, Gazze'de yaşananlar karşısında yöneticilerinin suç ortaklığından utandıklarını ve bunun sona ermesini istediklerini dile getirdi.

Leostic, "Haydut devlet İsrail'e yönelik kesinlikle yaptırımlar talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Claude Leostic, basın toplantısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de şiddetin sürdüğüne dikkati çekerek "Gazze'de kıtlık bir kez daha kapıda çünkü her şey kapalı." diye konuştu.

Leostic, Marsilya'dan yola çıkan teknelerin Gazze'deki ablukaya ve soykırıma tepki göstermek için önemli olduğunu söyledi.

İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam yasası hakkında Leostic, "Bu, hukukun bir kez daha ihlal edilmesi demek ve son derece korkunç." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber