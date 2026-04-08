Dolar 44,49 TL'ye geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 44,49 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 17:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,6110
|44,6120
|44,4920
|44,4930
|Avro
|51,6070
|51,6080
|52,0940
|52,0950
|Sterlin
|59,0980
|59,1080
|59,9310
|59,9410
|İsviçre frangı
|55,7840
|55,7940
|56,4280
|56,4380
|ANKARA
|ABD doları
|44,5810
|44,6610
|44,4620
|44,5420
|Avro
|51,5670
|51,6470
|52,0540
|52,1340
|Sterlin
|59,0380
|59,2480
|59,8710
|60,0810