Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Diyarbakır'daki bir zincir markette kırmızı ve yeşil biber fiyatlarındaki devasa artışı mercek altına aldı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemede, Adana'da 7 TL olan kapya biberin raf fiyatının 200 TL'ye çıktığı saptandı. Aracı firma ve marketin haksız kazanç sağladığını belirleyen Bakanlık, dosyayı ceza işlemleri için Kurul'a sevk etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 08:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 08:01
Üreticide 7 lira markette 200 lira

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da bir zincir markette akıllara durgunluk veren bir fiyat oyunu saptadı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemelerde, kırmızı kapya ve yeşil sivri biberin tedarik zincirindeki fiyat yolculuğu, haksız kazancın boyutlarını gözler önüne serdi.

Adım Adım Fahiş Fiyat: 7 Liradan 200 Liraya

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı teknik inceleme sonucunda, kırmızı kapya biberin fiyat serüveni şu şekilde belirlendi:

  • Tarlada: Adana Karataş'taki komisyoncudan alış fiyatı 7 TL.

  • Aracıda: Diyarbakır'daki tedarikçi firmanın markete satış fiyatı 30 TL.

  • Markette: Zincir marketin tüketiciye sunduğu son fiyat 199,99 TL.

Yeşil Biberde %1250 Kar Oranı

Denetimlerin ikinci ayağında yeşil sivri biberde de benzer bir tabloyla karşılaşıldı. Tedarikçi firmanın markete 20 TL'den sattığı ürünün, market rafında vatandaşa 249,99 TL'den sunulduğu belgelendi.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

Ticaret Bakanlığı, söz konusu fiyat hareketlerinin hayatın olağan akışına ve ticari etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek şu adımları attı:

  1. Haksız Kazanç Tespiti: Aracı firma ve zincir marketin haksız fiyat artışı yaptığı netleşti.

  2. Yaptırım Süreci: Gerekli idari cezaların kesilmesi amacıyla dosya, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

  3. Sıkı Takip: Bakanlık, tarladan rafa kadar olan süreçte fahiş kar marjı uygulayan tüm işletmelere yönelik denetimlerin artarak süreceği mesajını verdi.

Vatandaşın mutfak bütçesini hedef alan bu tür fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı'nın saha operasyonları ve dijital takip sistemleri üzerinden incelemeleri devam ediyor.

