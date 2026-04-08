İstanbul'da hafif ticari araç servis minibüsüne çarptı
Maltepe'de hafif ticari araç, yol kenarında duraklama yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ticari aracın şoförü sıkışarak yaralandı.
Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde içi çilek kasası yüklü olan hafif ticari araç, yağışla birlikte kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında duraklama yapan servis minibüsüne arkadan çarptı.
İTFAİYE KURTARDI
Çarpmanın etkisiyle ticari aracın şoförü araç içinde sıkışarak yaralandı.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
TRAFİK ARTTI
Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza esnasında D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluşurken, kazanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.