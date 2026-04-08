Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında kağıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden ve devleti dolandırmaya çalışanları yazdı. Karakaş'ın aktardığı verilere göre, sırf babasından yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde boşanıp eski eşiyle yaşamaya devam edenlerin oyunu artık denetmenlerin radarına takılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 07:38, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 07:40
Yazdır
Yazısında bu durumu sadece ahlaki bir sorun değil, "nitelikli dolandırıcılık" olarak tanımlayan İsa Karakaş, hileli boşanma tespit edildiğinde yaşanan karanlık tabloyu şöyle özetliyor:

"Sosyal güvenlik mevzuatımız, özellikle kadınları korumak adına oldukça hassas dengeler üzerine kuruludur. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır.

Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir.

SAHTE BOŞANMALAR...

Ancak bazı vatandaşlar, bu yasal imkanı suistimal ederek "sahte/hileli boşanma" yoluna başvuruyor. Sırf yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde eşinden ayrılan, fakat gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenler SGK'yı dolandırıyor! Bu durum sadece ahlaki bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir SGK zararı teşkil ediyor"

BİNLERCE KİŞİNİN MAAŞI KESİLDİ

İsa Karakaş'ın paylaştığı çarpıcı rakamlar, denetimlerin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. Son 3 senede toplam 7.438 kişinin haksız maaşı kesilerek ağır yaptırımlar uygulandı.

KOMŞU İHBARIYLA YAKALANIYORLAR

Karakaş, sahteciliğin nasıl deşifre edildiğine de dikkat çekiyor. "Alo 170" hattına gelen ihbarların çoğunun akraba veya komşulardan geldiğini şu sözlerle ifade etti:

"Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. "Alo 170" hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor. Gelen ihbarların büyük bir kısmının doğru çıkması ise dikkat çekici bir diğer nokta.

İhbar üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Denetmenleri, sadece evrak üzerinden değil, sahada da çalışma yapıyor.

Çevre Soruşturması: Komşularla ve muhtarla görüşülüyor.

Mahallinde Araştırma: Fiili birlikteliğin olup olmadığı tespit ediliyor.

Kolluk Desteği: Polis ve jandarma tutanakları raporlara ekleniyor.

Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor"

KURNAZLIĞIN BEDELİ HAPİS OLUR

"Hileli/sahte boşanması tespit edilenleri bekleyen tablo oldukça karanlık:

Maaş Kesintisi: Bağlanan tüm maaş ve gelirler derhal durdurulur.

Faizli Geri Ödeme: Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de dahil faiziyle birlikte geri istenir.

Hapis Riski: SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Normal şartlarda kız çocuklarının yetim aylığı alması için yaş sınırı veya öğrencilik şartı aranmaz; tek kriter evli olmamaktır.

Ancak bu özgürlük, kanunu dolanmak için bir açık kapı değildir. Yeniden evlenen dul eşin aylığı kesilir; ancak bu evlilik ölüm veya gerçek boşanma ile biterse aylık tekrar bağlanabilir. Devlet, dürüst vatandaşına kapısını her zaman açık tutarken, hileye başvuranı asla affetmiyor

SGK'nın yardımları ve kaynakları, yasal şartları haiz gerçekten ihtiyacı olan hak sahipleri içindir. Üç kuruş fazla maaş almak uğruna yapılan sahte boşanmalar; hem aileyi manevi olarak zedeler hem de SGK'ya karşı işlenmiş bir suçtur. Unutmayın, haksız kazançla kurulan düzen, bir gün mutlaka bir denetmen raporuyla veya bir komşu ihbarıyla yıkılmaya mahkümdur"


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber