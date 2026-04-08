MASAK'ın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak'a gözaltı
MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "borsa manipülasyonu" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddialarıyla Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 13:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 13:10
Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından evinde gerçekleştirilen operasyonun ardından Başak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.