Ateşkes kararı altını uçurdu

Altın, ons başına 4 bin 800 doların üzerine çıkarak yüzde 2'den fazla yükseldi ve son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü. Yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki sivil altyapıya yönelik planlanan saldırılarını, savaşa olası bir çözüm konusunda görüşmeleri sonuçlandırmak için iki hafta ertelemesinin ardından geldi.

Trump ayrıca, ABD'nin İran'dan "müzakereler için uygulanabilir bir temel" olarak nitelendirdiği 10 maddelik bir teklif aldığını ve iki haftalık sürenin olası anlaşmanın sonuçlandırılmasına ve uygulanmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Ek olarak, İran, tüm saldırıların durdurulması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı iki haftalığına yeniden açmayı kabul etti ve geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordine edilmesi gerektiğini ekledi.

İsrail'in de geçici ateşkesi onayladığı bildirildi. Altın, çatışmanın başlamasından bu yana zirveden dip noktasına kadar yüzde 25'e varan düşüş yaşadı. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini körükledi ve merkez bankalarının bakış açılarındaki şahin eğilimi güçlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 744 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 716 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 794 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 747 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 744 lira, en yüksek de 6 bin 957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 863 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 35 lira, çeyrek altın 11 bin 836 lira, yarım altın 23 bin 566 lira, tam altın 46 bin 922 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE KESKİN YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları da altına benzer şekilde ateşkesle yükseliş göstermeye başladı. Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve merkez bankalarının bakış açılarındaki şahinleşmeyi güçlendirmesiyle zirveden dip noktasına kadar yüzde 37'ye varan düşüş yaşadı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,32 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,32 dolar, en yüksek de 77,17 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 76,37 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,1 lira, en yüksek de 110,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,5 liradan alıcı buluyor.