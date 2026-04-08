TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şakalaşırken işçisini bıçakladı: Suçu çalışanı üstlendi, polis gerçeği ortaya çıkardı

Samsun'da bir giyim mağazasında şakalaşma sırasında patron, işçisini bıçakla ağır yaraladı. Bıçaklama olayını iş yerinde çalışan bir başka çalışan üstlendi ancak polis güvenlik kamerası görüntüsünden olayı patronun gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 16:43, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 18:05
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi E.Ş. (24), şakalaştığı sırada yanında çalışan Z.Y.'yi (22) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22), mesai arkadaşı Z.Y.'yi şakalaşırken kendisinin bıçakladığını öne sürerek suçu üstlendi. Bunun üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.S.Ö., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Ancak olayın seyri, polis ekiplerinin iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle değişti. Görüntülerde bıçaklama olayını gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi E.Ş. olduğu tespit edildi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine İ.S.Ö. adliyeden tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, E.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde olayın şakalaşma sırasında meydana geldiğini öne süren E.Ş. ile suçu üstlendiği belirlenen İ.S.Ö., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

