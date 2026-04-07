Dolar 44,61 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,61 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 17:20, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,5840
|44,5850
|44,6110
|44,6120
|Avro
|51,5850
|51,5860
|51,6070
|51,6080
|Sterlin
|59,1670
|59,1770
|59,0980
|59,1080
|İsviçre frangı
|55,9980
|56,0080
|55,7840
|55,7940
|ANKARA
|ABD doları
|44,5540
|44,6340
|44,5810
|44,6610
|Avro
|51,5450
|51,6250
|51,5670
|51,6470
|Sterlin
|59,1070
|59,3170
|59,0380
|59,2480