Su ürünlerinde ilk çeyrekte 552 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre, geçen yılın ocak-mart dönemindeki 445 milyon 470 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör bu çeyrekte artış sağladı.

Bu yıl ocak-mart döneminde 72 ülkeye 63 bin 636 ton balık ihraç edildi, 552 milyon 676 bin dolar elde edildi.

En fazla gelir 185 milyon 593 bin dolarla levrekten sağlandı. Çipuradan 140 milyon 309 bin dolar, Türk somonundan 91 milyon 61 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat levrekte yüzde 29, çipurada yüzde 18, Türk somonunda ise yüzde 8 arttı.

En fazla talep Rusya'dan

Sektörün en çok ürün gönderdiği ülke 88 milyon 84 bin dolarla Rusya oldu.

Rusya'yı 72 milyon 44 bin dolarla İtalya, 57 milyon 125 bin dolarla Hollanda, 56 milyon 356 bin dolarla Yunanistan ve 52 milyon 775 bin dolarla İngiltere izledi.

İhracatta 2023'te 1,7 milyar dolar, 2024'te 2 milyar 19 milyon 646 bin dolar ve 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla üst üste rekor kıran sektör, bu yıl da yeni bir rekor bekliyor.