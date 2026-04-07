AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 14:16, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 15:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz."