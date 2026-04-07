Cumhur İttifakı Amasya'da bölündü

Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Cumhur İttifakı Amasya'da bölündü

Amasya İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde, CHP'nin destek verdiği MHP'li aday Akın Yağız Demirelli başkan seçildi. Cumhur İttifakı'nın ikiye bölündüğü seçimde AK Parti adayı yarışı kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 10:45, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 10:47
Cumhur İttifakı Amasya'da bölündü

Amasya'da İl Genel Meclisi Başkanlığı için yapılan seçim, siyasi dengeleri değiştiren bir sonuçla tamamlandı. AK Parti ve MHP'nin ayrı adaylarla yarıştığı seçimde, CHP'nin desteklediği MHP'li Akın Yağız Demirelli başkan seçilirken, CHP'li Alaattin Korkmaz başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhur İttifakı Amasya'da bölündü

Amasya İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP farklı adaylarla yarışa girdi. Bu durum, seçim sürecinde ittifak içinde ayrışma yaşandığını ortaya koydu.

Meclis aritmetiğinde AK Parti'nin 10, CHP'nin 8 ve MHP'nin 4 üyesi bulunuyordu. Bu tablo, seçim sonucunda belirleyici rol oynadı.

CHP desteği sonucu belirledi

Yapılan oylamada MHP'nin adayı Akın Yağız Demirelli 12 oy alarak başkan seçildi. AK Parti'nin adayı Nihat Derici ise 10 oyda kaldı. CHP'li üyelerin desteğiyle MHP'li adayın seçilmesi, seçim sonucunu doğrudan etkiledi.

Seçim sonucuyla birlikte CHP'li Alaattin Korkmaz da İl Genel Meclisi Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti adayı seçimi kaybetti

Seçimde AK Parti'nin adayı Nihat Derici, meclisteki üye sayısına rağmen yeterli oyu alamayarak başkanlık yarışını kaybetti. Böylece AK Parti, Amasya'daki İl Genel Meclisi yönetimini kaybetmiş oldu.

"Şeffaf ve çözüm odaklı bir dönem olacak"

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde Amasya'mızın köyleri ve beldeleri için, halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir anlayışla önemli çalışmalara imza atılacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

