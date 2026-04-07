Amasya'da İl Genel Meclisi Başkanlığı için yapılan seçim, siyasi dengeleri değiştiren bir sonuçla tamamlandı. AK Parti ve MHP'nin ayrı adaylarla yarıştığı seçimde, CHP'nin desteklediği MHP'li Akın Yağız Demirelli başkan seçilirken, CHP'li Alaattin Korkmaz başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhur İttifakı Amasya'da bölündü

Amasya İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP farklı adaylarla yarışa girdi. Bu durum, seçim sürecinde ittifak içinde ayrışma yaşandığını ortaya koydu.

Meclis aritmetiğinde AK Parti'nin 10, CHP'nin 8 ve MHP'nin 4 üyesi bulunuyordu. Bu tablo, seçim sonucunda belirleyici rol oynadı.

CHP desteği sonucu belirledi

Yapılan oylamada MHP'nin adayı Akın Yağız Demirelli 12 oy alarak başkan seçildi. AK Parti'nin adayı Nihat Derici ise 10 oyda kaldı. CHP'li üyelerin desteğiyle MHP'li adayın seçilmesi, seçim sonucunu doğrudan etkiledi.

Seçim sonucuyla birlikte CHP'li Alaattin Korkmaz da İl Genel Meclisi Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti adayı seçimi kaybetti

Seçimde AK Parti'nin adayı Nihat Derici, meclisteki üye sayısına rağmen yeterli oyu alamayarak başkanlık yarışını kaybetti. Böylece AK Parti, Amasya'daki İl Genel Meclisi yönetimini kaybetmiş oldu.

"Şeffaf ve çözüm odaklı bir dönem olacak"

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemde Amasya'mızın köyleri ve beldeleri için, halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir anlayışla önemli çalışmalara imza atılacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."