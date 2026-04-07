Altının kilogram fiyatı 6 milyon 740 bin liraya düştü
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 740 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 740 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 16:40, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 16:39
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 704 bin lira, en yüksek 6 milyon 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 770 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 689 milyon 646 bin 977,99 lira, işlem miktarı ise 2 bin 331,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 95 milyon 294 bin 959,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Destek Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.770.000,004.727,00
En Düşük6.704.000,004.640,00
En Yüksek6.797.000,004.734,90
Kapanış6.740.000,004.686,00
Ağırlıklı Ortalama6.730.137,984.707,18
Toplam İşlem Hacmi (TL)15.689.646.977,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.331,29
Toplam İşlem Adedi172

