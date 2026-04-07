Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 09:48, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 09:49
Yazdır
İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Sur kentine bağlı Mereke beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Zehrani beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Nebatiye'deki Zibdin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi öldü.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ayn Kana, Arabsalim, Tebnin, Hoş, Kerf Donin, Batulay, Serire ve Katrani beldelerini hedef aldı.

Katrani beldesine düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber