Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Akaryakıt ürünlerine gelmesi beklenen zamlar son anda iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine ise %7,67 oranında yapılması planlanan artışlar, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yürürlüğe konmayacak. Karar sonrası akaryakıt fiyatları mevcut seviyelerini korumaya devam edecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 17:32, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 17:34
Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. NTV'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.
İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.