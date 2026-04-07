Sigarayı bıraktı, madalyalara koştu

Mesleğe 1995 yılında İstanbul'da başlayan 2 çocuk babası Amasya doğumlu Sucuoğlu, "master atlet" kimliğiyle dikkati çekiyor.

Sucuoğlu, 2007'de sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak ve sağlıklı yaşam için başladığı yürüyüşün kendisine yetmediğini fark edince koşu sporuna geçti. Tunceli ve Samsun'da görev yaptıktan sonra 2021'de tayin olduğu Erzurum'da antrenmanlarını sürdürürken tanıştığı Palandöken Masterler Koşu Grubu'na katılan Sucuoğlu, 2022'de Atletizm Federasyonunun lisanslı sporcusu oldu.

Sucuoğlu, yoğun iş temposuna rağmen aracının bagajında hazır bulundurduğu koşu ekipmanlarıyla mesai öncesi veya sonrası her fırsatta antrenmanlarını sürdürüyor.

Sucuoğlu, Türkiye'de yarı maratonlarda madalyalar kazanan, Giresun'da 2024'te Uluslararası 7. Yarı Maratonu'nda 45-49 yaş kategorisinde ikincilik kupasını alan Sucuoğlu, 21 kilometre koşacağı İstanbul Yarımada Yarı Maratonu'na hazırlanıyor.

Son 4 yılda 1 kupa 19 madalya

Yaklaşık 20 yıldır sporla geçen yaşamıyla meslektaşlarına örnek olan Sucuoğlu, son 4 yılda katıldığı 20 Uluslararası Yarı Maraton'da 1 kupa ve 19 madalya kazandı.

Sucuoğlu, 10 kilometreyi 47 dakikanın altında koştuğunu ve bunu daha da geliştirmek için antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Haftada en az 3 gün antrenman yaptığını aktaran Sucuoğlu, "Zorlu ve fedakar bir mesleğimiz var, çoğu zaman grupla antrenmana katılamadığımdan aracımın bagajında koşu ekipmanım her zaman hazırdır. Mesai çıkışı bazen de öncesinde hava şartlarına göre antrenmanlarımı sürekli yapıyorum." dedi.

Sigarayı 2007'de bıraktığını, kilo almamak ve sağlıklı yaşam için yürüyüşe başladığını ancak "yetersiz geldiğini hissettiğinde" koşu sporuna geçtiğini anlatan Sucuoğlu, "Yıllarca bireysel koştum. 2021'de Erzurum'a tayin oldum, burada bireysel antrenman yaparken Palandöken Masterler Koşu Grubu ile tanıştım. Bu benim için bir dönüm noktası oldu. Daha profesyonel çalışmaya başladım. Grupla ülkemizdeki maratonların çoğuna katılıyoruz. Yaş gruplarında dereceye girebiliyorum, ilk üçe girebilmek hedefim doğrultusunda çalışıyorum. Mesleğimde fiziksel dayanıklılığımın arttığını hissettim, stres yönetimimde daha iyi fayda sağladığımı gördüm. Konulara daha disiplinli ve odaklı yaklaştığımı hissettim. Bu yüzden tüm meslektaşlarıma sporu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kıtalar arası İstanbul Maratonu'na her sene katılmaya çalıştığını dile getiren Sucuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada tek olan kıtalara arası İstanbul Maratonu'nun benim için özel yeri var. Ona her sene katılıyorum, önümüzde İstanbul Yarı Maratonu var, onun hazırlıkları ve çalışmalarını son hızla devam ettiriyorum. Bu zamana kadar 20 yarı maratona katıldım ve her seferinde daha iyi bir başarı elde ettiğimi fark ettim. Bu da benim için bir tutku ve zevk oluşturdu. Her zaman kendi yaş grubumda ilk üçe girerek derece alabilmek ve sporu bir yaşam biçimi haline getirip mümkün olduğunca yaşam boyu koşmayı hedefliyorum."