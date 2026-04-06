Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor

Emniyet teşkilatında devrim niteliğinde düzenlemeler yolda. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan yeni Polis Meslek Kanunu teklifiyle, polislerin çalışma saatlerinden bekçilerin görev tanımına kadar pek çok kritik değişiklik hayata geçirilecek.

Haber Giriş : 06 Nisan 2026 22:47, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 23:28
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce personeli yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Uzun süredir gündemde olan mesai saatlerinin iyileştirilmesi ve personelin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Yapılacak değişiklikle birlikte polisler daha verimli ve dinlenmiş bir şekilde sahada yer alacak. İşte Meclis'e sunulacak olan yeni paketin detayları ve emniyet teşkilatındaki yeni dönem...

Polislerin Yeni Mesai Sistemi: 12/36 Modeli Geliyor

Habertürk'te yer alan habere göre, Polislerin yoğun çalışma temposunu hafifletmek amacıyla "12 saat çalışma, 36 saat dinlenme" esasına dayalı yeni bir mesai modeline geçiliyor. Mevcut sistemde yaşanan düzensizliklerin önüne geçmeyi hedefleyen bu düzenleme ile polislerin haftalık çalışma süresi 42 ila 45 saat arasında sabitlenecek. Bu sayede personelin hem sosyal hayatına hem de dinlenme sürelerine daha fazla vakit ayırması planlanıyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Gündüz Mesaisi

Yeni düzenleme sadece polisleri değil, çarşı ve mahalle bekçilerini de kapsıyor. Yaklaşık 30 bin bekçinin görev tanımı valilik kararlarıyla yeniden belirlenecek. Artık sadece gece saatlerinde değil, ihtiyaç duyulması halinde gündüz saatlerinde de görev yapabilecek olan bekçiler, emniyetin sahadaki gücüne her an destek verebilecek.

Özel Harekat Polislerine Birim Değiştirme Hakkı

Özel Harekat birimlerinde görev yapan personel sayısında kademeli bir azaltmaya gidilmesi öngörülüyor. Bu birimlerde görevli personelin, isteğe bağlı olarak veya ihtiyaç doğrultusunda diğer emniyet birimlerine geçişine imkan tanınacak. Bu adımın, sahadaki iş yükünü dengelemek ve farklı birimlerdeki tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Polis Maaşları Artacak mı?

Kamu tasarruf tedbirleri ve bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak, mevcut koşullarda ücretlerde doğrudan bir artış öngörülmüyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu düzenlemedeki temel odağının ücret değil, çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğu vurgulanıyor. Amaç, polisin üzerindeki yoğun mesai baskısını azaltarak daha huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.

10 Bin Yeni Polis Haziranda Göreve Başlıyor

Emniyet teşkilatına taze kan geliyor! Normal şartlarda Eylül ayında yapılması planlanan Polis Akademisi mezuniyet törenleri, takvimin öne çekilmesiyle Haziran ayına alındı. Buna göre, eğitimini tamamlayan 10 bin yeni polis memuru, yaz aylarında diplomalarını alarak vakit kaybetmeden sahada göreve başlayacak.

