Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir

2026 yılının ilk çeyreğinde enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını tarihsel zirvelere taşıdı. Petrol krizinin etkileri pompaya yansıdıkça, geleneksel araç kullanıcıları aylık bütçelerinin devasa bir kısmını sadece ulaşım için ayırmak zorunda kalıyor. Bu durum, otomobil dünyasında kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; mevcut enerji tablosunda elektrikli araç kullanmak artık sadece çevreci bir tercih değil; ekonomik bir zorunluluk. Veriler, bir elektrikli aracın kilometredeki enerji maliyetinin, fosil yakıtlı rakiplerine oranla yüzde 70 ile yüzde 85 arasında daha ucuz olduğunu gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR



Otomobil alım-satım verilerini toplayan Edmunds'a göre, tüketicilerin geleneksel benzinli araçlara alternatif araştırmalarında bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artışın başlangıç aşamasında olduğu ve giderek artmasının beklendiği belirtildi.

Kullanıcıların yakıt fiyatı yükseldi diyerek araçlarını satma niyetlerinin düşük olduğu vurgulansa da, yeni araç almak isteyenler, aracını değiştirme aşamasında olanlar ve kiralama süreçlerinin sonuna gelen firmalar gibi kullanıcılar bu oranları etkileyecek.

PETROL KRİZLERİ



2008 Temmuz ayında petrol varil başına 147 dolara kadar ulaştı. Akaryakıt fiyatları da o dönem için rekor kırdı.



2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Haziran ayında benzinin fiyatını tüm zamanların rekoruna taşıdı.



2026 Şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar, dünyanın petrol arzının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki akışı aksattı. Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara yaklaştıktan sonra 92 dolar civarında sabitlendi. Körfez rafineri kapasitesinin yüzde 30 ila yüzde 40'ı hasar gördü. Tüm bunların üzerine, Nisan ayı başlarında yaşanan ticaret tarifelerindeki artışlar petrol piyasalarını daha da kaosa sürükledi.



Her birkaç yılda bir akaryakıt fiyatları yukarı doğru hızla değişirken, elektrik fiyatları daha yavaş bir seyir izliyor.

ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MALİYET HESABI



Aylık ortalama 1000 kilometre yol yapan bir araç üzerinden bir hesaplama yaparsak;

Ortalama 100 kilometrede 7 litre yakan bir araç, benzinin litresi 62 TL'den hesaplandığında kilometre başına 4,34 TL harcıyor.

1000 kilometredeki maliyet ise 4.340 TL oluyor.

Elektrikli araçlardan Togg T10F'in uzun menzilli versiyonunu değerlendirirsek, 88.5 kWh'lik batarya kapasitesi ve 100 kilometrede ortalama 17,4 kWh yakıt tüketimi yapıyor.

Togg'un Trugo hızlı şarj istasyonlarında şarjın maliyeti 13,78 TL/kWh. Aracın sürekli hızlı şarjda doldurulduğu hesaplamada kilometre başına 2.40 TL harcıyor.

Tüketim: 17,4 kWh / 100 km (Kilometre başına 0,174 kWh)

DC Hızlı Şarj Birim Fiyatı: 13,78 TL/kWh

Yeni DC KM Maliyeti: 0,174 x 13,78 = 2,397 (Yaklaşık 2,40 TL)



EVDEN ŞARJ EDİLDİĞİNDE BÜYÜK AVANTAJ



Elektrikli araçların asıl avantajı ise evden şarj edildiğinde ortaya çıkıyor. Mesken aboneleri 240 kWh'i geçenler için 1 kWh maliyeti 3,92 TL.

Tüketim: 17,4 kWh/100 km (Kilometre başına 0,174 kWh)

Şarj Birim Fiyatı: 3,92 TL/kWh

KM Maliyeti: 0,174 x 3,92 = 0,682



1000 kilometredeki maliyet ise yaklaşık 682 TL oluyor.

YILLIK 20 BİN KİLOMETREDE 105 BİN TL FARK



Yıllık 20.000 kilometre yol yapan bir araç için maliyet farkları artık binlerce liradan çıkıp, neredeyse bir otomobilin yıllık bakım veya kasko maliyetlerini aşan devasa rakamlara ulaşıyor.

Dizel vs. Elektrikli: Yılda 20.000 km yapan bir sürücü, dizel araç yerine evden şarj edebildiği bir elektrikli araç tercih ederse 105 bin TL'nin üzerinde bir tasarruf ediyor. Bu rakam, aracın neredeyse kasko, sigorta, bakım ve MTV giderlerinin tamamını karşılayabilecek seviyede.

Benzinli bir araç kullanmak, evden şarj edilen bir elektrikli araca göre yılda yaklaşık 73.000 TL daha pahalı.

Elektrikli araçlarda eğer sadece DC hızlı şarj kullanırsanız yıllık maliyetiniz yaklaşık 48 bin TL oluyor. Bu hala benzinliden çok ucuz olsa da, evden şarj etmeye göre yıllık 34.000 TL daha fazla ödeme yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

İşte güncel birim fiyatlar (Benzin: 62 TL, Motorin: 85 TL, DC Şarj: 13,78 TL, Ev Şarj: 3,92 TL) üzerinden hazırlanan yıllık tablo: