Beşiktaş terör saldırısı: Teröristler saldırıya böyle hazırlanmışlar!
İstanbul Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli bir otomobille otoparka gelen saldırganların, bagajdan silahlarını alarak saldırı noktasına hareket ettikleri anlar anbean kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 22:52, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 22:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, saldırganların olay yerine geldikleri anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.