Trump: İran ile anlaşma bugün imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'da yaptığı konuşmasında İran ile anlaşmanın bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanabileceğini söyledi.

TRUMP:İRANLI LİDERLERLE GÖRÜŞÜRÜM

Trump, New York Post gazetesine de İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. Trump, "Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm." dedi.

ABD Başkan Donald Trump ayrıca konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin İran ile müzakereler için birkaç saat içinde Pakistan'a ineceğini söyledi. İlerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

Trump, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse ki aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim de onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok.