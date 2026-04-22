4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi
Müjdat Gezen tiyatro oyununu iptal etti, hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sergilenmesi beklenen Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan koltuk gerginliği sonrası rahatsızlandı. Gezen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 00:33, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 00:41
Müjdat Gezen'in yönetmenliğini yaptığı ve Yeşilçam'ın unutulmaz serilerinden uyarlanan Gırgıriye Müzikali, yaşanan krizle gündeme geldi.

Oyun sergilenmeye başlamadan önce bazı seyircilerin, VIP adı altında satılan koltuklara 4-5 bin lira ödediği ve bu koltuklardan sahneyi dahi görmekte zorlandıklarını söylemesi üzerine gerginlik başladı.

Müjdat Gezen seyirciye hak verdi

Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan Müjdat Gezen, koltuk konusunda seyircilerin isyanına hak vererek organizasyon firmasına sitem etti.

Gezen, "Böyle olacağını bilseydim anlaşmazdım, puh size" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Gezen'in bu anlardan sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Oyun iptal edildi, seyirci tepki gösterdi

Sahneye çıkan bir başka oyuncu, Gezen'in rahatsızlandığını bu nedenle müzikalin oynanamayacağını fakat bu akşam bilet alıp gelen herkese yeniden organize edilecek bir oyuna bilet sağlanarak telafi edileceği belirtildi.

Bu anlarda yaklaşık kapasitesi 3.500 kişi olan Harbiye Oditoryumu'nda yuhalama sesleri yükseldi, yuhalama anları gazeteci Tuğba Yıldırım'ın objektifine anbean yansıdı.

Birçok seyircinin şehir dışından geldiği, üç beş kişinin duyduğu rahatsızlık nedeniyle tüm oyunun iptal edilmesinin saygısızlık olduğu yorumları yapıldı.

Oyunun iptal edildiğine dair yapılan basın açıklamasının altında seyircilerin sitem dolu yorumları yer aldı.

UĞUR DÜNDAR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gazeteci Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hastaneden fotoğrafını paylaşarak, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

